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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 10.740,47 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,73 puan ve yüzde 0,03 azalışla 10.740,47 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 49 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,36 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,69 ile madencilik oldu.

Borsa günün ilk yarısında geriledi 1

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 10.755,12 puandan başlamasının ardından, bankacılık endeksi öncülüğünde değer kaybederek günün ilk yarısını açılışının hemen altında tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 45,9 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD’de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
VSNMD
751
10.364.316.939,50
% -9.95
13:33
KCHOL
182.8
5.653.590.623,70
% 1.95
13:33
THYAO
288.25
4.227.831.824,50
% 0.09
13:33
AKBNK
66.55
2.353.656.590,60
% -1.41
13:33
ASELS
183.9
2.296.065.876,80
% -1.66
13:33
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