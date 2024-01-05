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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

05.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 7.548,80 puana yükseldi. Bankacılık ve holding değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,96 puan artışla 7.548,80 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin not görünümünde iyileşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, "(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen '2024 ve sonrasında ihracat yapacağız' diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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