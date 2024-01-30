FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

30.01.2024 14:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.52 yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazanarak 8.516,16 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,46 puan artışla 8.516,16 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 47,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Analistler, yurt içi piyasalarda alış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyümediEuro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyümedi
‘Benim aracım daha temiz’ zammı‘Benim aracım daha temiz’ zammı
Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyorBugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor
Anahtar Kelimeler:
Endeks Borsa İstanbul hisse
En Çok Okunan Haberler
Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı!

Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı!

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Arda Güler antrenmanda Luka Modric'i çıldırttı!

Arda Güler antrenmanda Luka Modric'i çıldırttı!

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

24 bin lira ceza yedi, "devlet sağ olsun" dedi

24 bin lira ceza yedi, "devlet sağ olsun" dedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.