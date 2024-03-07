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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

07.03.2024 14:17
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Borsa İstanbul günün ilk yarısında 8.924,10 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 8.924,10 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,51 puan artışla 8.924,10 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira olarak belirlendi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE ARTIŞ

Bankacılık endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA POWELL RÜZGARI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN İLAVE SIKILAŞMA KARARLARI

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alındı.

Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endeks Bankacılık Borsa İstanbul
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