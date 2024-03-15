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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

15.03.2024 14:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.888.54 puana yükseldi. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile turizm oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,03 puan artışla 8.888,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira olarak belirlendi.

BANKACILIK ARTTI, HOLDİNG ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,96 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

ENFLASYON VE DOLARDA BEKLENTİ ARTTI

Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanının destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul
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