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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 14:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,46 değer kazanarak 10.634,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,49 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,76 puan artışla 10.634,06 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 54,8 milyar lira oldu.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DE

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini söyledi.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

(AA)

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