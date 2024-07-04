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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 14:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.734,05 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,90 puan artışla 10.734,05 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Express


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Borsa İstanbul
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