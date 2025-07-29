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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 10.548,08 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,06 artışla 10.548,08 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,61 ile turizm oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi 1

Günün ilk yarısında endeks Avrupa borsalarındaki yükselişe paralel bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Hacim
Fark
Saat
EKGYO
20
3.130.717.351,47
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13:15
THYAO
289
2.737.868.150,50
% -0.43
13:15
ISCTR
14.43
2.303.715.349,31
% 0.84
13:15
TERA
358
2.185.279.690,00
% -2.05
13:15
YKBNK
32.96
1.901.311.599,48
% 0.98
13:14
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