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Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 04.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,49 azalışla 99.606,40 puana geriledi.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,49 azalışla 99.606,40 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.503,70 puan ve yüzde 1,49 değer kaybederek 99.606,40 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,18 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,67 ile bilişim oldu.

3 günlük tatil öncesinde, perşembe günü yüzde 0,48 gerileyerek 101.110,11 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,38, nisanda ise yüzde 12,79 değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamaları sonra tarife savaşlarının yeniden gündeme geldiğini belirterek, bunun da pay piyasalarında risk algısını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği hesaplanıyor.

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