Borsa için kritik tarihler: 2024'te yatırımcıları neler bekliyor?

Borsa İstanbul'da yeni yılda yatırımcılar kritik bazı tarihleri takip edecek. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunun olası kredi notu artırma kararlarının değer kazancı getirebileceği dile getiriliyor.

NTV'den Uğurcan Gökçen'in haberine göre, 2024 için yayımlanan strateji raporlarında en belirgin vurgu seçimin ardından yaşanabilecek fon akışı. Yabancıların genel olarak tahvil faizlerine yatırım yapacağı düşünülse de borsaya da giriş olacağı düşünülüyor. Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak. Yabancıların sonuçlardan çok seçim sürecinde ve sonrasında ekonomi için verilecek mesajları, atılacak adımları izleyecekleri vurgulanıyor. Ayrıca Londra piyasasında TL swap limitlerinin artırılıp artırılmayacağı da önemli olacak.

2024'TE KÜRESEL EKONOMİDE YÜKSEK FAİZ DÖNEMİNİN SONA ERMESİ BEKLENİYOR

2024'te küresel ekonomide yüksek faiz döneminin sona ermesi bekleniyor. Bu da gelişmekte olan ülkelere fon akışını destekleyici bir iklim yaratabilir. Türkiye de bu para akışından pay almak istiyor.

MERKEZ BANKASI 11 OCAK'TA ABD'DE YATIRIMCI TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Merkez Bankası 11 Ocak'ta ABD'de yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı ilk kez yatırımcı günü temasıyla gerçekleştirilecek. New York'taki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bir sunum yapacak. Yabancı yatırımcılarla birebir temaslarda bulunulacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası enflasyonun Mayıs ayında yüzde 70-75 ile zirveyi görmesini bekliyor. Bu tahmini TCMB Başkanı Erkan, Enflasyon Raporu toplantısı sunumunda duyurmuştu. O tarihten itibaren enflasyonda gerileme olacağı düşünülüyor. Enflasyonun düşüşe geçmeye başlamasına paralel, yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Strateji raporlarında faiz indirimi gerçekleşmeden önce borsada yükseliş dalgasının başlayabileceği ifade ediliyor. Piyasanın bu öngörüyü daha erken fiyatlayabileceği görüşü ön planda.

KREDİ NOTU YÜKSELİŞİ ARTIŞ GETİREBİLİR

3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunun olası kredi notu artırma kararlarının değer kazancı getirebileceği dile getiriliyor.

Borsada yükseliş hareketini tetikleyebilecek bir diğer gelişme ise not artışları olarak görülüyor Değerlendirme takvimine Türkiye'yi en erken alan kuruluş Mood'y's. Kararını 12 Ocak'ta duyurması bekleniyor. Şu an Türkiye'nin not görünümünü S&P ve Fitch Ratings "pozitif" olarak belirlerken Moody's "durağan" olarak değerlendiriyor.