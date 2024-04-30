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Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı: Bankada Türk Lirası olanlar dikkat! Faiz gelirinde düşüşe neden olabilir, bugün son gün…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.04.2024 13:39
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Mevduat faizlerinin yükselmesi elindeki Türk Lirası’nı değerlendirmek isteyenler için bir fırsata dönüşmüştü. Mevduat hesaplarında bunun yanında bir de stopaj avantajı uygulanıyordu. Normal şartlarda yüzde 15 olarak uygulanan gelir vergisi stopaj oranları yüzde 5’e çekilmişti. Ancak o süre bugün sona eriyor. Eğer yeni bir düzenleme olmazsa yeni yatırımcı mevduat hesaplarındaki faiz getirilerine daha yüksek oranda vergi verecek…

Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı: Bankada Türk Lirası olanlar dikkat! Faiz gelirinde düşüşe neden olabilir, bugün son gün…

Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesinde geri sayım başladı. Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi 30 Nisan'da sona eriyor. Düzenlemenin süresi uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak. 30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler ise yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek. Böylece anaparadan elde edilecek faiz getirinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek. Ancak stopaj avantajının devam etmesi bekleniyor.

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FAİZ GETİRİSİNİ ETKİLEYECEK

Milliyet’te yer alan haberde, 100 bin lirayı yüzde 55 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 4.583 lira oluyor. 4.583 liralık faizin yüzde 5 stopajı 229 lira tutarken yüzde 15'e yükselirse 687 lira tutuyor. Böylece 458 liralık faiz geliri stopaja kesilmiş oluyor ve mudinin faiz geliri düşmüş oluyor.

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YÜKSEK FAİZ ELDE ETMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Parasını mevduatta değerlendirecek olan kişilerin faiz geliri stopajın yükselmesi halinde gerileyeceğinden dolayı bankalar faiz oranlarını bir miktar daha artırabilir. Ancak bu durumda politika faiziyle bankaların mevduat faizine verdikleri oran arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.


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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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