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MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor! Değişim isteyenleri nasıl bir kongre süreci bekliyor? MYK’dan neler çıktı?

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
30.04.2024 17:35
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31 Mart seçimlerinin ardından geçen bir aylık süre zarfında seçimden 2. parti olarak çıkan AK Parti kongreye gidiyor. Bugün yapılan MYK, değişimden önceki son MYK olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs'ta MKYK'yı toplayacak. Kabine değişikliği de öne çekiliyor. AK Parti'deki değişim bekleyen grubun rahatsızlığı ne? İşte detaylar...

MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor! Değişim isteyenleri nasıl bir kongre süreci bekliyor? MYK’dan neler çıktı?

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Mayıs tarihlerinde il başkanlarıyla görüşecek. Teşkilattan gelen rapor doğrultusunda il başkanlarıyla bir araya gelecek Erdoğan'ın kabine değişikliğini de öne çekmesi gündemde. 22 Mayıs'taki MKYK'da genel kurul kararı çıkacak!

İŞTE EN ÇOK TARTIŞILAN KONU!

Genel kurul kararına kesin gözüyle bakılsa da değişim talebiyle bastıran AK Parti tabanında öne çıkan genel kurula nasıl gidileceği?

tatata

Partinin genel kurula mevcut MYK idaresinde götürülmesi hayal kırıklığı yaratacak etkenlerden kabul ediliyor. MYK'nın değişmesini talebi söz konusu, tartinin içerisinde en çok konuşulan ve tartışılan konuda genel kurula nasıl gidileceği!

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ ÖNE ÇEKİLİYOR

Mevcut kabineden birçok ismin değiştirilmesi bekleniyor. 31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez 2. parti olan AK Parti'de mevcut teşkilat yapısı ve il başkanlarının haricinde bakanların da değişmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Mayıs'taki MKYK öncesinde kabinede değişiklik yapması söz konusu.

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Mehmet Şimşek kongre ak parti cumhurbaşkanı erdoğan kabine
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