MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor! Değişim isteyenleri nasıl bir kongre süreci bekliyor? MYK’dan neler çıktı?

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Mayıs tarihlerinde il başkanlarıyla görüşecek. Teşkilattan gelen rapor doğrultusunda il başkanlarıyla bir araya gelecek Erdoğan'ın kabine değişikliğini de öne çekmesi gündemde. 22 Mayıs'taki MKYK'da genel kurul kararı çıkacak!

İŞTE EN ÇOK TARTIŞILAN KONU!

Genel kurul kararına kesin gözüyle bakılsa da değişim talebiyle bastıran AK Parti tabanında öne çıkan genel kurula nasıl gidileceği?

Partinin genel kurula mevcut MYK idaresinde götürülmesi hayal kırıklığı yaratacak etkenlerden kabul ediliyor. MYK'nın değişmesini talebi söz konusu, tartinin içerisinde en çok konuşulan ve tartışılan konuda genel kurula nasıl gidileceği!

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ ÖNE ÇEKİLİYOR

Mevcut kabineden birçok ismin değiştirilmesi bekleniyor. 31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez 2. parti olan AK Parti'de mevcut teşkilat yapısı ve il başkanlarının haricinde bakanların da değişmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Mayıs'taki MKYK öncesinde kabinede değişiklik yapması söz konusu.









