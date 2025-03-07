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Borsa İstanbul 5 günde zirveye yerleşti! Dünyada en çok kazandıran endeks oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2025 10:02
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Merkez Bankası'nın piyasaların beklentilerine paralel olarak açıkladığı faiz indirimi ve Borsa manipülatörlerine yapılan gözaltılar, Borsa İstanbul'u hareketlendirdi. Borsa İstanbul bu hafta dünyanın en çok kazandıran borsası haline geldi. BIST 30 Endeksi son 5 günde yüzde 7,72 ile en çok kazandıran endeks oldu. 2. sırada yüzde 7,04'lük getiri ile BIST 100 Endeksi yer aldı.

Borsa İstanbul 5 günde zirveye yerleşti! Dünyada en çok kazandıran endeks oldu

Borsa İstanbul'da dikkat çeken yükseliş... Sermaye Piyasası Kurulu'nun borsadaki şüpheli hareketler için başlattığı inceleme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirmiş borsada manipülasyon yaptığı düşünülen 17 kişi gözaltına alınmıştı.

FAİZ İNDİRİMİ, BORSA YATIRIMCISINA YARADI

Öte yandan Merkez Bankası dün (6 Mart) Para Politikaları Kurulu toplantısından 250 baz puan faiz indirimi çıktı. Beklentilere paralel düşen faiz Borsa yatırımcısına yaradı.

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BU HAFTA EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA OLDU

Borsa İstanbul bu hafta dünyanın en çok kazandıran borsası oldu.

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BIST 30 VE BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ

CNBC-e'nin haberine göre ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamaları ile birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 154 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 2,14 değer kazandı.

Kaynak: CNBC-e

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