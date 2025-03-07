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Pompaya yansıdı! Akaryakıt tabelası değişti, Araç sahipleri dikkat 7 Mart 2025 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.03.2025 09:48
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Akaryakıt fiyatları, Trump'ın aldığı kararlardan, Brent petrolde yaşanan hareketten, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerde etkilenmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişikliklerde bu kez benzine indirim geldi. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG'nin fiyatları değişecek mi? İşte detaylar...

Pompaya yansıdı! Akaryakıt tabelası değişti, Araç sahipleri dikkat 7 Mart 2025 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat, akaryakıt istasyonlarında tabela değişti... ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin küresel piyasalarda belirsizlik oluşturması sonucu petrol fiyatları Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe neden oldu.

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Ayrıca, Brent petrolün varil başına 70 doların altında düşerek 2024 Eylül ayından beri en düşük seviyeyi görmesi akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Bu hafta içerisinde akaryakıt tabelaları bu gelişmelerden indirimler ile değişiklikler yaşamıştı.

Benzine salı günü 1 lira 15 kuruş indirim gelirken mazota beklenen 1 lira 60 kuruşluk indirim gerçekleşmedi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Araç sahipleri benzine yeni bir indirim beklerken bugün akaryakıt tabelaları değişti. Buna göre, benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

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Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelalarında son durum ne? İşte detaylar...

İstanbul Anadolu

Benzin: 43,18 TL
Motorin: 46,54 TL
LPG: 26,74 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 43,33 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,51 TL

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Ankara

Benzin: 43,91 TL
Motorin: 47,39 TL
LPG: 27,35 TL

İzmir

Benzin: 44,30 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 27,25 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.63
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.58
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.96
Gazyağı
39.04
Canlı Borsa
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
motorin akaryakıt istasyonu benzin indirim
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