Pompaya yansıdı! Akaryakıt tabelası değişti, Araç sahipleri dikkat 7 Mart 2025 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat, akaryakıt istasyonlarında tabela değişti... ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin küresel piyasalarda belirsizlik oluşturması sonucu petrol fiyatları Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe neden oldu.
Ayrıca, Brent petrolün varil başına 70 doların altında düşerek 2024 Eylül ayından beri en düşük seviyeyi görmesi akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Bu hafta içerisinde akaryakıt tabelaları bu gelişmelerden indirimler ile değişiklikler yaşamıştı.
Benzine salı günü 1 lira 15 kuruş indirim gelirken mazota beklenen 1 lira 60 kuruşluk indirim gerçekleşmedi.
Araç sahipleri benzine yeni bir indirim beklerken bugün akaryakıt tabelaları değişti. Buna göre, benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelalarında son durum ne? İşte detaylar...
İstanbul Anadolu
Benzin: 43,18 TL
Motorin: 46,54 TL
LPG: 26,74 TL
İstanbul Avrupa
Benzin: 43,33 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,51 TL
Ankara
Benzin: 43,91 TL
Motorin: 47,39 TL
LPG: 27,35 TL
İzmir
Benzin: 44,30 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 27,25 TL
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