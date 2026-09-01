Borsa İstanbul açıldı 01 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine Değerlendirme

BIST 30 endeksi, 01 Eylül 2026 itibarıyla 16.512,12 puandan işlem görmekte. Günlük bazda %0,27’lik bir artış kaydedilmiştir. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasa iyimserliğinden kaynaklanıyor. Ayrıca önemli sektörler de dikkat çekiyor. BIST 30’da yer alan şirketler, finans ve sanayi alanındaki güçlü performanslarıyla öne çıkıyor. Kısa vadede bu trendin devam edip etmeyeceği belirsiz. Global ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleri etkili olacaktır.

BIST 50 Üzerine Değerlendirme

BIST 50 endeksi, 12.864,54 puanda işlem görmekte. Gün içinde %0,05’lik küçük bir düşüş yaşamaktadır. Bu düşüş, bazı yatırımcıların temkinli yaklaşım sergilemesinin bir yansımasıdır. Endeksin performansında enerji ve teknoloji sektörlerindeki dalgalanmalar etkili olmaktadır. Yatırımcılar, gelecek dönemdeki ekonomik veriler ve politik gelişmelere dikkat ediyor. BIST 50’deki bu duraksama, gözlem alanı yaratmaktadır. Piyasa katılımcılarının bu durumu izlemeleri önemlidir.

BIST 100 Üzerine Değerlendirme

BIST 100 endeksi, 14.324,75 puandan işlem görmekte. Günlük %0,06 oranında bir düşüş yaşamaktadır. Bu hafif gerileme, belirsizlikten kaynaklanıyor. Küresel ekonomik faktörler de etkili olmaktadır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon oranlarına endişeyle yaklaşabilirler. BIST 100 geniş bir sektör yelpazesini kapsar. Yatırımcıların gelişmeleri dikkatle izlemeleri önemlidir. Bu durum, stratejilerinde önemli bir kriter olacaktır.