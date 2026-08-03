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Borsa İstanbul açıldı 03 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

03 Ağustos 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.369,41 puana ulaşarak günlük %0,79 artış gösterdi. Yatırımcıların olumlu piyasa beklentileri ve güçlü hisselere artan talep, bankacılık ve sanayi sektörlerinin performansıyla birleşince, endeksin yükseliş trendi sürdü. Aynı günde BIST 50 endeksi de %0,74 artışla 12.008,63 puana çıkarak enerji ve teknoloji sektörlerindeki firmaların ilgi çekici performansından yararlandı.

Borsa İstanbul açıldı 03 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 03 Ağustos 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.369,41 puana ulaşmıştır. Bu artış günlük %0,79 seviyesinde olmuştur. Yatırımcıların piyasa beklentileri olumlu yönde gelişmiştir. Endeksin güçlü hisselerine olan talep artmıştır. Bankacılık ve sanayi sektöründeki hisselerin performansı dikkate değerdir. Bu durum, endeksin olumlu trendini sürdürmesine yardımcı olmuştur. Yatırımcılar için genel iyimserlik devam etmektedir.

BIST 50: Aynı gün BIST 50 endeksi 12.008,63 puana çıkmıştır. Günlük artış %0,74 oranındadır. Bu artış büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinden kaynaklanmaktadır. Enerji ve teknoloji sektörlerindeki firmalar, yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Ayrıca, makroekonomik verilerin olumlu seyri piyasanın yöneliminde etkili olmuştur. Genel olarak, bu gelişmeler yatırımcılar için umut vericidir.

BIST 100: BIST 100 endeksi 03 Ağustos 2026'da 13.544,32 puana ulaşmıştır. Günlük artış %0,64 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, yatırımcıları sevindirmiştir. BIST 100, borsa endeksleri arasında en geniş kapsamlı olandır. Yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. İnşaat, finans ve iletişim alanlarındaki hisseler, endeksin yükselişine katkı sağlamıştır. Ekonomik reformlar ve yatırım ikliminin iyileşmesi etkili olmaktadır. Bu gelişmeler, yatırımcıların geleceğe yönelik umutlarını artırmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 03 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
65.75
4.047.352.503,55
% 3.71
10:13
THYAO
319
2.789.549.442,25
% 1.59
10:13
YKBNK
33.88
2.328.729.056,58
% 3.42
10:13
GARAN
126.4
1.751.032.118,50
% 2.43
10:13
SKBNK
6.35
1.737.458.708,90
% -8.9
10:13
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