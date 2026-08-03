Borsa İstanbul açıldı 03 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 03 Ağustos 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.369,41 puana ulaşmıştır. Bu artış günlük %0,79 seviyesinde olmuştur. Yatırımcıların piyasa beklentileri olumlu yönde gelişmiştir. Endeksin güçlü hisselerine olan talep artmıştır. Bankacılık ve sanayi sektöründeki hisselerin performansı dikkate değerdir. Bu durum, endeksin olumlu trendini sürdürmesine yardımcı olmuştur. Yatırımcılar için genel iyimserlik devam etmektedir.

BIST 50: Aynı gün BIST 50 endeksi 12.008,63 puana çıkmıştır. Günlük artış %0,74 oranındadır. Bu artış büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinden kaynaklanmaktadır. Enerji ve teknoloji sektörlerindeki firmalar, yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Ayrıca, makroekonomik verilerin olumlu seyri piyasanın yöneliminde etkili olmuştur. Genel olarak, bu gelişmeler yatırımcılar için umut vericidir.

BIST 100: BIST 100 endeksi 03 Ağustos 2026'da 13.544,32 puana ulaşmıştır. Günlük artış %0,64 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, yatırımcıları sevindirmiştir. BIST 100, borsa endeksleri arasında en geniş kapsamlı olandır. Yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. İnşaat, finans ve iletişim alanlarındaki hisseler, endeksin yükselişine katkı sağlamıştır. Ekonomik reformlar ve yatırım ikliminin iyileşmesi etkili olmaktadır. Bu gelişmeler, yatırımcıların geleceğe yönelik umutlarını artırmaktadır.