Borsa İstanbul açıldı 03 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 03 Eylül 2026

03 Eylül 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi 10:15 itibarıyla 16.391,18 seviyesine ulaştı. Günlük değişim yüzde 0,37 olarak kaydedildi. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerinden oluşuyor. Bu durum, yatırımcılar arasında önemli bir ilgi görüyor. Bugünkü yükseliş trendi, ekonomik verilere ve şirket performansına güvenin artmasından kaynaklanıyor. Yatırımcılar, BIST 30’un gelecekteki performansını yakından takip edecek.

BIST 50: 03 Eylül 2026

BIST 50 endeksi, 03 Eylül 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 12.733,01 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi yüzde 0,41 olarak gerçekleşiyor. Orta ölçekli şirketleri içeren bu endeks, piyasalardaki dalgalanmalara karşı sürdürülebilir bir yapı sunuyor. Yatırımcılar, BIST 50’deki artışı piyasanın genel gidişatıyla ilişkilendiriyor. Bu yükseliş, yatırımcıların risk iştahını artırabilir. Ayrıca, endeksteki hisseler için alım fırsatlarını beraberinde getirebilir.

BIST 100: 03 Eylül 2026

BIST 100 endeksi, 03 Eylül 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 14.081,17 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzde 0,22 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye’deki en büyük 100 şirketi içeriyor. Bu nedenle, piyasa genelindeki hareketleri en iyi yansıtan endeks olarak öne çıkıyor. Bugünkü kısmi artış, yatırımcıların piyasa beklentileri doğrultusunda olumlu bir görünüm sergilediğini gösteriyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili gelen olumlu veriler, endeksin yukarı yönlü hareketini destekliyor.