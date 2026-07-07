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Borsa İstanbul açıldı 07 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 07 Temmuz 2026 sabahı düşük değişim oranları ile işlem görüyor. Yatırımcıların temkinli duruşları, piyasalardaki belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. BIST 50 ve BIST 100’de hisselerin performansı, risk iştahındaki azalmayı gözler önüne seriyor. Analizler, stratejik pozisyonların belirlenmesinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Ekonomik veriler ve global gelişmeler dikkatle izleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 07 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
BIST 30, 07 Temmuz 2026 sabahında 16.740,28 puanla işlem görmektedir. Günlük değişimi -0.14 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların dikkatli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlik, temkinli tavırların devam ettiğine işaret ediyor. Son dönemdeki ekonomik veriler ve küresel dalgalanmalar, BIST 30’u etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Piyasa katılımcıları, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları analiz ediyor. Bunun için teknik göstergeleri ve temel analizleri dikkate alıyorlar.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 12.961,78 puan seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişimi ise -0.13 olarak belirlenmiştir. Bu rakam, yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyor. Piyasalarda temkinli bir seyir izlenmeye devam ediyor. BIST 50’de yer alan şirketlerin genel performansı, geniş piyasa eğilimlerini anlamak için önem taşıyor. Ekonomik belirsizlikler ve olası enflasyon baskıları, piyasa üzerindeki etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Yatırımcılar, çıkış stratejileri geliştirmekte zorlanıyor.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 14.407,91 puandan işlem görüyor. Günlük değişimi -0.12 olarak kaydedilmiştir. Geniş bir piyasa yelpazesini temsil eden BIST 100, yaşanan dalgalanmalar sonucu yatırımcı güvenini sarsmış görünüyor. Yatırımlarda dikkatli bir izleme süreci gerekli. Gerçekleştirilen analizler ve ekonomik veriler, piyasanın yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasa katılımcıları, global gelişmeleri ve yerel ekonomik faktörleri yakından takip ediyor. Stratejik pozisyonlarını belirlemeye devam ediyorlar.

Borsa İstanbul açıldı 07 Temmuz Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
324.25
3.755.424.825,50
% 2.13
10:44
ASELS
407
3.340.169.509,50
% 1.31
10:44
THYAO
348.25
2.916.873.284,25
% 0.36
10:44
SASA
2.31
1.965.646.153,75
% -1.28
10:44
SOHOE
16.21
1.775.228.857,13
% -1.76
10:44
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