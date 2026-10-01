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Borsa İstanbul açıldı 1 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 2026 Ekim itibarıyla 14.940,86 seviyesinde işlem görmekte ve %0,67 artış göstermektedir. Bu yükseliş, piyasalardaki iyimserliği ve yatırımcı güvenini yansıtmaktadır. BIST 50, 11.246,92 seviyesine ulaşarak %0,68'lik bir günlük artış kaydetmiş, orta ve büyük ölçekli şirketlere olan ilgi artmıştır. BIST 100 ise 12.026,26 seviyesinde istikrarını koruyarak dengeli bir yatırım ortamı sunmaktadır. Ekonomik göstergeler, borsa piyasasının yönünü etkilemektedir.

Borsa İstanbul açıldı 1 Ekim Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Ekonomik Dinamikler Arasında Güçleniyor

BIST 30 endeksi, 01 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 14.940,86 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi %0,67 artış kaydediyor. Bu artış, piyasalardaki genel iyimserliğin bir yansıması. Yatırımcıların güveninin artması da bu durumu destekliyor. Endeks, büyük şirketlerin sektörel bazda performanslarının yükselmesi ile olumlu bir sinyal oluşturuyor. Ayrıca, makroekonomik göstergelerin sağlıklı olması da bu artışı destekliyor.

BIST 50: Büyüme Hedeflerine Yeniden Yöneliyor

BIST 50 endeksi, 01 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.246,92 seviyesine ulaştı. Günlük yükselişi %0,68 olarak kaydedildi. Bu performans, piyasanın dinamik yapısını gösteriyor. Orta ve büyük ölçekli şirketlere olan ilgi artıyor. Özellikle teknoloji ve enerji alanlarındaki gelişmeler, BIST 50’nin yükselişine katkıda bulunuyor. Yatırımcılar için daha fazla değere dönüşme potansiyeli taşıyor. Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerine destek sağlıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

BIST 100: Pazar Gücünü Koruyor

BIST 100 endeksi, 01 Ekim 2026 tarihinde 12.026,26 seviyesindeydi. Günlük değişimi %0,66 olarak kaydedildi. Bu durum, Türkiye borsa piyasasının genel sağlamlığını gösteriyor. Ayrıca, istikrarın da bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar, geniş bir yelpazeye yayılan bu endeks ile çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma imkânı buluyor. Yerli ve uluslararası piyasalarda dikkat çekiyor. Ekonomik veriler, dünya genelindeki gelişmeler ile birlikte, BIST 100’ün yönü üzerinde etkili oluyor.

Borsa İstanbul açıldı 1 Ekim Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
174.6
7.552.898.441,60
% -8.39
10:22
ASELS
356.5
3.813.665.378,75
% 5.94
10:22
AKBNK
67.75
1.941.746.220,50
% 1.12
10:22
THYAO
288.5
1.539.342.939,00
% 1.85
10:22
KTLEV
9.53
1.376.042.857,26
% -0.83
10:22
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