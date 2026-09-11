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Borsa İstanbul açıldı 11 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 11 Eylül 2026 tarihinde 17.122,49 seviyesine ulaşarak %0,16'lık günlük değişim kaydetti. Bu artış, ekonomik verilerin ve şirket bilançolarının beklentilere paralel gelmesiyle, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de sırasıyla 13.153,79 ve 14.400,98 seviyelerinde minimal değişim gösterdi. Piyasalardaki bu gelişmeler, yatırımcıların büyüme ve istikrar arayışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasalarda Yükseliş Sinyalleri
11 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 17.122,49 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı ise %0,16 olarak kaydedildi. Bu artış yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı. Endeksin güçlü performansı, ekonomik verilerin ve şirket bilançolarının beklentilere paralel geldiğini gösteriyor. BIST 30'daki yükseliş trendi, piyasalarda istikrar arayan yatırımcılar için umut verici.

BIST 50: Stabil Büyüme Görünüyor
BIST 50 endeksi 11 Eylül 2026 tarihinde 13.153,79 seviyesini gördü. Günlük değişimde %0,13'lük bir artış kaydedildi. Bu gelişme, piyasalardaki genel güvenin arttığını gösteriyor. Yatırımcıların orta vadeli büyüme beklentileri pekişti. BIST 50’nin sunduğu çeşitlilik, yatırımcılara farklı sektörlerde fırsatlar sunmakta. Endeksin performansı dikkatle izleniyor.

BIST 100: Minimal Değişimle İstikrar Arayışı
BIST 100 endeksi, 11 Eylül 2026'da 14.400,98 seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0,05 olarak gerçekleşti. Bu sınırlı artış, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Ekonomik veriler ve uluslararası piyasa dinamikleri yatırımcıların dikkatini etkiledi. Piyasa oynaklığına karşı tedbir almak üzerine yoğunlaşmış durumdalar. BIST 100'ün durumu, istikrarlı bir piyasa arayışının devam ettiğinin göstergesi.

Borsa İstanbul açıldı 11 Eylül Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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% 3.54
10:22
AKBNK
72.8
2.009.568.058,90
% 0.97
10:22
TUPRS
415.25
1.677.587.295,50
% -0.36
10:22
SASA
2.8
1.562.277.992,40
% 1.08
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ASELS
397
1.147.696.739,50
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