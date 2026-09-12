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Borsa İstanbul açıldı 12 Eylül Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 12 Eylül 2026 tarihinde kaydedilen performanslarıyla dikkat çekiyor. BIST 30, 17.247,40 puanda %0,89 artış gösterirken, BIST 50 de 13.220,25 puanda %0,64'lük bir yükseliş sergiledi. BIST 100 ise 14.467,25 puanda %0,51 artışla yatırımcıların ilgisini çekti. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisi, borsa dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 12 Eylül Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Performansı

12 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 17.247,40 puandan işlem görmekteydi. Bu değer, endeksin gün içindeki performansını gösteren günlük değişim oranıyla birlikte değerlendirilmiştir. %0,89'luk bir artış göstermektedir. Yüksek likiditeye sahip olan bu endeks, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin hisselerini içerir. Bu nedenle piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir gösterge niteliğindedir. Son günlerde izlenen yükseliş trendi, yatırımcıların BIST 30'a olan ilgisini artırmıştır. Küresel ekonomik gelişmelerin bu tabloyu nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.

BIST 50 Gelişimi

Aynı tarihte BIST 50 endeksi, saat 10:15'te 13.220,25 puandan işlem görmüştür. %0,64'lük bir değer artışı sergilemektedir. BIST 50, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin hisselerini kapsamaktadır. Böylece piyasa hareketliliğini önemli ölçüde yansıtan bir endekstir. Yatırımcıların güvenli liman arayışları endeksin yükselişine katkı sağlamaktadır. Ekonomik istikrar ve büyüme beklentileri için olumlu bir işaret olarak yorumlanmaktadır. Piyasa oyuncuları, döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkatle izlemeye devam etmektedir. Global ekonomideki belirsizlikler de etkisini hissettirecektir.

BIST 100 Analizi

12 Eylül 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi, saat 10:15'te 14.467,25 puan seviyesine ulaşmıştır. %0,51'lik bir artış göstermektedir. Türkiye'nin tüm sektörlerini kapsayan bu geniş tabanlı endeks, genel piyasa görünümünü yansıtır. Yatırımcıların dikkatini çekmektedir. BIST 100'ün gün içindeki bu artışı, yatırımcıların borsaya olan ilgisini artırmıştır. Ekonomik veriler ve şirket karlılıklarının güncellenmesi piyasada dalgalanmalara yol açabilir. BIST 100, gelecekteki yatırım stratejileri açısından önemli bir referans noktasıdır.

Borsa İstanbul açıldı 12 Eylül Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.82
18.244.055.474,99
% 1.81
18:10
KTLEV
37.64
16.249.359.815,82
% -10
18:10
AKBNK
72.7
14.456.496.999,15
% 0.83
18:10
THYAO
300.25
10.874.157.352,00
% 0.33
18:10
ISCTR
13.93
10.809.463.589,32
% 1.38
18:10
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