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Borsa İstanbul açıldı 14 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla düşüş kaydetti. BIST 30, 17.120,54 puanda, BIST 50, 13.101,83 puanda, BIST 100 ise 14.339,28 puanda işlem görüyor. Yatırımcıların temkinli davranması ve belirsizlikler, bu düşüşlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Makroekonomik veriler ve yerel ekonomik koşullar, piyasa görünümünü etkileyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul açıldı 14 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 14 Eylül 2026 tarihinde 17.120,54 puanda işlem görüyor. Günlük yüzde 0,74 oranında bir düşüş kaydedildi. Bu gerileme, yatırımcıların belirsizlikler nedeniyle temkinli davrandığını gösteriyor. Makroekonomik veriler de bu durumu etkileyen etkenlerden biridir. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtıyor. Dalgalanmalar, genel piyasa görünümünü etkileyebilir. Hisse senedi yatırımcılarının algıları değişebilir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 13.101,83 puandan işlem görmekte. Günlük yüzde 0,9’luk bir düşüş sergilemektedir. Bu değer, Türkiye'deki 50 büyük şirketin hisse senetlerini kapsar. Yatırımcıların risk iştahları, global ekonomik gelişmelere bağlıdır. Yerel ekonomik veriler de bu durumu etkilemektedir. Endeksin yönelimi, bu faktörler tarafından şekilleniyor. Düşüş, yatırımcıların geleceğe dair beklentilerini sorgulamasına yol açabilir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 14 Eylül 2026'da 14.339,28 puanla işlem görmekte. Günlük yüzde 0,88 oranında bir düşüş yaşanıyor. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini kapsar. Bu nedenle ülke ekonomisinin sağlığına dair geniş bir gösterge sunmaktadır. Gün içindeki bu düşüş, uluslararası belirsizliklerden kaynaklanıyor. Yerel ekonomik koşullar da etkili olabilir. Yatırımcıların mevcut durumu dikkatle değerlendirmesi önemlidir. Piyasalardaki gelişmeleri takip etmek gereklidir.

Borsa İstanbul açıldı 14 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
72.45
1.322.870.907,25
% -0.34
10:12
ASELS
383
1.320.784.672,00
% -2.73
10:12
TUPRS
415.25
1.253.911.700,75
% 0.42
10:12
SASA
2.8
1.248.920.440,01
% -0.71
10:11
THYAO
300.75
1.035.392.370,50
% 0.17
10:12
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