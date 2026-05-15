Borsa İstanbul açıldı 15 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

15 Mayıs 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.489,16 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,98 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa trendlerine karşı endişelerinin var olduğunu gösteriyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir gündem oluşturuyor. BIST 30’un performansı, Türkiye’nin büyük ve likit şirketlerini içeriyor. Bu nedenle, piyasa genelinde önemli bir sinyal niteliği taşımaktadır.

BIST 50

BIST 50 endeksi 15 Mayıs 2026 itibarıyla 12.906,36 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,97 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 50 büyük şirketinin performansını yansıtmaktadır. Mevcut değer ve değişim, yatırımcıların risk algısının azaldığını gösteriyor. Ayrıca kar satışı yapma eğilimi içinde oldukları dikkat çekiyor. Mali raporların açıklanması ve ekonomik verilerin izlenmesi, BIST 50'nin yönü üzerinde etkili faktörlerdir.

BIST 100

BIST 100 endeksi 15 Mayıs 2026 saat 10:15 itibarıyla 14.526,47 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise -0,81 şeklinde gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye’deki borsa yatırımcıları için geniş kapsamlı bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Bu günlük kayıp, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım sergilenmesine neden olabilir. Ekonomik belirsizlikler, global piyasa dinamikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa hareketlerini takip etmesi önemlidir.