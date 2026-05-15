Borsa İstanbul açıldı 15 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

15 Mayıs 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri düşüş kaydetti. BIST 30, 16.489,16 seviyesinde, BIST 50 ise 12.906,36 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranları sırasıyla -0,98 ve -0,97 olarak belirlenirken, BIST 100 endeksi 14.526,47 seviyesine geriledi. Yatırımcılar, piyasa koşullarındaki belirsizlikler ve ekonomik veriler nedeniyle temkinli duruş sergiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30
15 Mayıs 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.489,16 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,98 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa trendlerine karşı endişelerinin var olduğunu gösteriyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir gündem oluşturuyor. BIST 30’un performansı, Türkiye’nin büyük ve likit şirketlerini içeriyor. Bu nedenle, piyasa genelinde önemli bir sinyal niteliği taşımaktadır.

BIST 50
BIST 50 endeksi 15 Mayıs 2026 itibarıyla 12.906,36 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,97 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 50 büyük şirketinin performansını yansıtmaktadır. Mevcut değer ve değişim, yatırımcıların risk algısının azaldığını gösteriyor. Ayrıca kar satışı yapma eğilimi içinde oldukları dikkat çekiyor. Mali raporların açıklanması ve ekonomik verilerin izlenmesi, BIST 50'nin yönü üzerinde etkili faktörlerdir.

BIST 100
BIST 100 endeksi 15 Mayıs 2026 saat 10:15 itibarıyla 14.526,47 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise -0,81 şeklinde gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye’deki borsa yatırımcıları için geniş kapsamlı bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Bu günlük kayıp, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım sergilenmesine neden olabilir. Ekonomik belirsizlikler, global piyasa dinamikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların piyasa hareketlerini takip etmesi önemlidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DSTKF
1805
1.648.465.488,00
% -8.05
10:03
TRALT
47.08
819.422.792,38
% 0.77
10:03
PEKGY
14.27
591.713.462,69
% -5.87
10:03
TUPRS
257
467.568.032,50
% 1.38
10:03
GARAN
130.3
453.471.995,40
% -2.54
10:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

