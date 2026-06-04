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Topraktan ev alacaklara kritik uyarı

Ev sahibi olma hayali yanlış sözleşme nedeniyle kabusa dönüşebilir. Uzmanlar, projeden konut alacakları kritik risklere karşı uyardı.

Topraktan ev alacaklara kritik uyarı
Aleyna Türkmen

Yıllardır ev alma hayali kuran binlerce çift, topraktan (projeden) daire alırken ‘helvacı kağıdı’ misali yaptıkları hata sebebiyle mağdur olabiliyorlar. Hukukçular; en büyük hatanın noterde düzenleme şeklinde resmi satış sözleşmesi yapmak yerine müteahhitle ‘adi yazılı’ (kendi aranızda veya adi kağıda) sözleşme imzalamak olduğuna dikkat çekiyor. ‘Helvacı kağıdı’ diye adlandırılan bu tür belgenin hukuken geçerli olmadığına ve ödenen paranın yanmasına sebep olabileceğini hatırlatıyor.

Topraktan ev alacaklara kritik uyarı 1

Müteahhitten ev almak, birçok kişi için önemli ve büyük bir yatırım; ancak yapılan basit hatalar ‘ev alalım’ derken yuvanın temelden sarsılmasına sebep olabiliyor. Temelden (topraktan) daire alırken yapılan en büyük hata, güvence ve hukuki altyapıyı göz ardı edilmesi olarak öne çıkıyor. Bursa Barosu avukatlarından Rıdvan Çelikler, müteahhidin geçmiş projelerini araştırmadan, detaylı bir teknik şartname imzalamadan ve tapu yerine sadece "senet" veya "helvacı kağıdı" sözleşmesine güvenerek peşinat vermek telafisi imkansız zararlar doğurduğunu dile getiriyor.

Topraktan ev alacaklara kritik uyarı 2

Öncelikle arsanın tapusunu mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Avukat Çelikler, "Arsa üzerinde ipotek, şerh veya haciz gibi hacizli borçlar olmamasına dikkat edin. Müteahhit ile yaptığınız sözleşmeyi mutlaka Noter huzurunda ‘Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ olarak yapın. Adi yazılı sözleşmelerin yasal bağlayıcılığı zayıftır. Müteahhidin bitirdiği projeleri inceleyin. Yalnızca kendi öz sermayesiyle mi yoksa banka kredileriyle mi inşaat yapıyor araştırın. Önceki projelerindeki alıcılarla görüşün. Zamanında teslimat yapılmış mı, iskan (yapı kullanım izni) alınmış mı sorun. Satın almayı planladığınız daireye karşılık gelen arsa payının tapu müdürlüğünde adınıza devredin. Bu temelden ev alımlarında en önemli hukuki güvencedir. Taahhüt edilen teslim tarihini net bir şekilde öğrenin ve sözleşmeye bu tarihi ekletin. Müteahhidin sunduğu garanti süresi hakkında bilgi alın. Yapılacak tamirat ve bakım işlerinin garanti kapsamında olup olmadığını öğrenin." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yatırım ev almak sözleşme
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