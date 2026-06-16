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Borsa İstanbul açıldı 16 Haziran Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

16 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen artışlar, yatırımcıların Türk piyasalarına olan güveninin bir göstergesidir. BIST 30 %0,23, BIST 50 %0,22 ve BIST 100 ise %0,25 oranında değer kazanmıştır.

Borsa İstanbul açıldı 16 Haziran Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi

16 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 16.625,00 seviyesinde işlem görmekte. Endeks, güne %0,23'lük bir artışla başlamıştır. Bu artış, yüksek piyasa değerine sahip şirketlerden gelen olumlu haberlerle desteklenmiştir. Yatırımcılar, Türkiye'nin ekonomik istikrarını dikkate alıyor.

BIST 50 Günlük Değerlendirme

BIST 50 endeksi, 16 Haziran 2026 sabah saat 10:15'te 12.956,73 seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0,22'lik bir artış göstermiştir. Bu grafik, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bazıları için iyileşen performansın bir yansımasıdır. Artan tüketici güveni, yatırımcıların BIST 50 endeksine yönelmesini sağlıyor. Endeksin çeşitliliği, daha dengeli bir portföy oluşturmayı kolaylaştırıyor.

BIST 100 Genel Görünümü

16 Haziran 2026 sabahında BIST 100 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 14.482,86 seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, %0,25'lik bir artışla dikkat çekmektedir. Yükseliş, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan güveninden kaynaklanıyor.

Borsa İstanbul açıldı 16 Haziran Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
303.5
6.170.621.121,00
% 5.75
10:43
THYAO
325.75
5.159.369.030,75
% 0
10:43
ASELS
380.5
2.082.055.199,00
% 1.26
10:43
AKBNK
76.9
1.973.765.003,00
% 0.2
10:43
SASA
2.69
1.893.291.688,49
% 0
10:43
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