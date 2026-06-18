Borsa İstanbul açıldı 18 Haziran Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

18 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, 10:15'te 16.667,00 seviyesinden işlem görmektedir. BIST 30, özellikle bankacılık ve sanayi sektöründeki hareketlilik ile dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye'nin ekonomisindeki iyileşme sinyallerini değerlendiriyor. Bu sinyaller, endeksi destekler niteliktedir.

BIST 50 endeksi, aynı tarih ve saatte 12.949,14 seviyesindedir. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 50 kamu ve özel sektör şirketinin performansını yansıtır. Yatırımcılara geniş bir portföy sunar. BIST 50'nin durumu, piyasalardaki olumlu havadan etkilenmektedir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 100 endeksi ise 18 Haziran 2026'da 10:15 itibarıyla 14.478,40 seviyesindedir. Türkiye’nin en geniş kapsamlı borsa endeksi olan BIST 100, önemli bir ölçü oluşturmaktadır. Sermaye piyasalarındaki genel eğilimleri yansıtır. Yatırımcılar, iç dinamiklerden ve dış pazarlardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu nedenle, endekse yönelik pozisyonlarını almaktadır.