Borsa İstanbul açıldı 22 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, güncel piyasa koşullarını yansıtan önemli seviyelerde işlem görüyor. BIST 30 endeksi 14.912,06 ile -0,93, BIST 50 endeksi 11.584,05 ile -1,41, BIST 100 endeksi ise 13.024,82 ile -1,06 günlük değişim kaydetti. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlik ve temkinli duruş sergileyerek, finansal raporlar ve makroekonomik verileri dikkatle izlemekte.

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 14.912,06 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim -0.93 olarak kaydedilmiştir. Son günlerdeki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar piyasa dinamiklerine tepki vermektedir. Endeksin bu seviyede işlem görmesi, büyük ölçekli sanayi şirketlerinin etkisini azaltmıştır. Ayrıca, piyasa genelinde bir belirsizlik hâkimdir. Yatırımcılar, finansal raporlar ve makroekonomik verilere yoğunlaşmış durumda.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 11.584,05 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -1.41 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, piyasanın genel olumsuz havayı yansıtır. Öncü hisselerdeki zayıflık, yatırımcı davranışını etkilemiştir. Yatırımcılar temkinli yaklaşım sergilemeye başlamıştır. Bu durum, satıcılı bir seyrin hâkim olmasına neden olmuştur. Analistler, açıklanacak ekonomik verilerin etkisini vurgulamaktadır.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, günün başlangıcında 13.024,82 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -1.06 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, global piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Yerel ekonomik faktörler de risk iştahını etkilemiştir. Yatırımcılar, piyasanın geleceği hakkında kararsızlık yaşamaktadır. Bazı hisselerdeki volatilite dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır. Ekonomistlerin tahminleri belirsizliğin devam edeceğine işaret etmektedir. Bu durum, yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşımı desteklemektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
62.2
4.325.830.408,65
% 0
10:34
THYAO
281.25
3.949.012.963,75
% 2.65
10:34
ASTOR
326.25
3.285.811.324,75
% 3.98
10:34
YKBNK
31.78
3.072.358.890,88
% -1.06
10:34
ASELS
383
2.978.616.515,75
% 1.39
10:34
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

