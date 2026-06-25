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Borsa İstanbul açıldı 25 Haziran Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

25 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, %0,95'lik artış ile 16.746,07 puana ulaşarak yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratıyor. BIST 50, %0,9 artışla 12.985,02 puan kaydetti ve orta ölçekli şirketlerin performansı dikkat çekiyor. BIST 100 ise %0,83'lük yükselişle 14.450,12 puana ulaştı. Borsa endeksleri, ekonomik büyüme ve yatırımcı güveninin artışını gösteriyor. Piyasa genelindeki gelişmeler yatırımcılar tarafından titizlikle takip ediliyor.

Borsa İstanbul açıldı 25 Haziran Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
BIST 30, 25 Haziran 2026'da 16.746,07 puana ulaştı. Bu, önceki güne göre %0,95'lik bir artış gösteriyor. Yükseliş, yatırımcılar arasında pozitif bir hava yaratıyor. Piyasa genelinde sürdürülebilir büyüme sinyalleri gözlemleniyor. Analistler, BIST 30'un büyük ölçekli şirketlerin performansında etkili olduğunu belirtiyor. Artışlar, piyasanın genel sağlığı açısından olumlu bir gösterge. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de BIST 30'u etkiliyor. Bu durum, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50, 25 Haziran 2026'da 12.985,02 puan ile işlem gördü. Böylece %0,9 oranında bir günlük artış kaydedildi. Yükseliş, endeks içindeki orta ölçekli şirketlerin güçlü performansından kaynaklandı.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 25 Haziran 2026'da 14.450,12 puana ulaştı. Böylece %0,83'lük bir artış sağladı. Bu durum, BIST 100'ün ekonomik büyüme sunmasından kaynaklanıyor. Yatırımcılar, endeksin güçlü performansını global ve yerel ekonomik koşullarla ilişkilendiriyor. Finansal verilerin ve şirket karlılıklarının artışı, bu yükselişi destekleyen faktörler arasında bulunuyor. BIST 100, sektörel bazda çeşitlilik sunan bir endeks olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul açıldı 25 Haziran Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
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Hacim
Fark
Saat
THYAO
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3.318.509.886,25
% 1.69
10:20
ASELS
380.25
2.327.764.172,50
% 3.47
10:20
KTLEV
174
1.987.455.673,30
% -2.41
10:20
AKBNK
82.65
1.269.357.019,10
% 2.1
10:20
ISCTR
15.31
1.254.808.017,88
% 1.39
10:20
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