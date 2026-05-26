Borsa İstanbul açıldı 26 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 26 Mayıs 2026'da yakından takip ediliyor. BIST 100 endeksi 13.902,62 puana ulaştı.

BIST 30 Analizi

26 Mayıs 2026'da, BIST 30 endeksi 10:15 itibarıyla 15.816,68 puan seviyesindeydi. Günlük değişimi -0.01 olarak kaydedildi. Bu durum, önemli hisselerin genel olarak istikrarlı bir seyir izlediğini gösteriyor. Ancak yatırımcılar temkinli bir tutum sergiliyor. Yatırımcıların dikkatli ve analiz odaklı davranmaları faydalı olacaktır.

BIST 50 Raporu

BIST 50 endeksi, 26 Mayıs 2026'da 10:15'te 12.376,09 puanda işlem gördü. Günlük değişimi 0.01 seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 İncelemesi

BIST 100 endeksi, 26 Mayıs 2026'da 10:15'te 13.902,62 puan seviyesine ulaştı. Günlük değişimi 0.08 olarak belirlendi. BIST 100, birçok büyük şirketi bünyesinde barındırıyor. Yatırımcıların gelişmelerin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmeleri gerekmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EUPWR
77
3.246.752.651,50
% -8.93
11:04
ASTOR
325
1.846.565.534,75
% -4.9
11:04
GESAN
75.3
1.682.489.085,25
% 2.31
11:04
MIATK
50.1
1.486.418.642,54
% -1.76
11:04
AKBNK
64.95
1.272.053.385,35
% -0.69
11:04
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

