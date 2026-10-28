Borsa İstanbul açıldı 28 Ekim Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 28 Ekim 2026

BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 13.943,12 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,06 olarak gerçekleşti. Endeks, yatırımcıların dikkatini çeken büyük piyasa hisselerine bağlı olarak hareket ediyor. Genel piyasa dinamikleriyle paralel bir seyir izliyor. Bu hafif artış, yatırımcıların güveninin arttığını gösteriyor. Ayrıca büyük firmaların hisse senetlerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

BIST 50: 28 Ekim 2026

BIST 50 endeksi, 10:15’te 10.451,82 puanda işlem görüyor. Günlük değişim %0,01 olarak kaydedilmiştir. Bu ufak ama olumlu değişim, piyasanın istikrarlı seyrettiğini gösteriyor. Hisse senetleri arasında geniş bir yelpaze bulunuyor. Yatırımcılar, BIST 50'deki şirketlerin genel finansal sağlığına dikkat ediyor. Sektörel büyüme beklentileri de göz önünde bulunduruluyor. Bu durum, endeksin sınırlı bir değişim göstermesine neden oluyor.

BIST 100: 28 Ekim 2026

BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 11.150,96 puanda kalıyor. Bu durum, endeksin denge bulduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, mevcut piyasa koşullarında karamsar bir yaklaşım sergilemiyor. Hisse senetlerinde dalgalanmalara rağmen BIST 100 sabit kalıyor. Bu, piyasa istikrarına olumlu bir sinyal verebilir. Yatırımcılar tedbirli bir tutum sergilemeye devam ediyor.