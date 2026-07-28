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Borsa İstanbul açıldı 28 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

28 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre, BIST 30 endeksi 15.611,85 seviyesinde %1,58 düşüşle işlem görüyor. BIST 50, 12.179,64 puanda %0,09 artış kaydetmişken, BIST 100 endeksi 13.786,47 puana ulaşarak %0,08’lik bir artış gösterdi. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmaları ve ekonomik koşullara odaklanarak, büyük ölçekli şirketlerin hisselerine dikkat ediyor. Sektörel gelişmeler, yatırımcıların ilgisini artırmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 28 Temmuz Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 28 Temmuz 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 15.611,85 seviyelerinde işlem görmekte. Günlük bazda %1,58’lik bir düşüş kaydedildi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaları göstermektedir. Yatırımcılar, küresel ekonomik koşulları izlemekte. Ayrıca yerel gelişmelere dikkat ederek, endeksin geleceği hakkında temkinli davranmaktadır. Büyük ölçekli şirketlerin hisseleri, işlem hacmi bakımından önemlidir. Yatırımcı davranışlarını belirleyen unsurlardan biridir.

BIST 50 endeksi, 28 Temmuz 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 12.179,64 puandan işlem görmektedir. Gün içerisinde %0,09’luk küçük bir artış kaydedilmiştir. Bu durum, piyasalardaki istikrarı işaret etmektedir. Yatırımcılar, endeksin performansına odaklanmaktadır. Böylece daha geniş bir piyasa analizi yapma fırsatı elde ediyorlar. BIST 50, orta büyüklükteki şirketlerin performansını yansıtmaktadır. Sektörel olumlu gelişmeler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BIST 100 endeksi, 28 Temmuz 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.786,47 puana ulaşmış durumda. Endeks, gün içerisinde %0,08’lik bir artış göstermektedir. Geniş piyasa yelpazesini kapsadığı için önemlidir. Yerel ve küresel ekonomik faktörler, endeksin performansını etkilemektedir. BIST 100, yatırımcılar ve analistler tarafından dikkatle izlenmektedir. Piyasalardaki genel güven havası, yatırımcı duyarlılığı üzerinde etkili olmaktadır. Endeksin yönü, bu faktörler aracılığıyla şekillenmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 28 Temmuz Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
324.75
5.983.142.418,75
% 2.12
11:22
ASTOR
291
3.208.799.363,50
% 0.34
11:22
ASELS
364
2.679.227.504,50
% 0.97
11:22
KTLEV
160.3
2.518.481.483,80
% 2.82
11:22
YKBNK
32.74
2.322.239.281,70
% -0.49
11:22
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