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İsa Karakaş'tan 'Maaş yanabilir' uyarısı: 'Yazı geldiği an yapın'

Engelli ya da malul sayılan sigortalılara maaş bağlanması ile ilgili SGK'nın 3 ay kuralını işaret eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Tek bir ihmalle maaşınız yanabilir" uyarısı yaptı.

İsa Karakaş'tan 'Maaş yanabilir' uyarısı: 'Yazı geldiği an yapın'
Hande Dağ

Sosyal güvenlik sistemi yaş şartı bulunmadan engelli veya malul sayılan sigortalılara maaş bağlanması imkanı tanıyor. Sigortalıların ölümleri durumunda dul, yetimleri ile anne ve babalarına da bu maaşların kalması söz konusu olabiliyor.

İsa Karakaş tan Maaş yanabilir uyarısı: Yazı geldiği an yapın 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu imkanı kritik bir detayı vererek açıkladı. Karakaş "SGK, bağladığı maaşı sahipsiz bırakmaz. Tedbirli olmak şarttır. SGK, verilen aylıkları zaman zaman kontrole tabi tutar. Bu kontrol keyfî değildir, kanunun açık emridir. Vatandaş zamanında hareket etmezse ihmal ağır bedeller ödetir. Süreler kaçarsa aylıklar kesilir, maişet darlığı başlar. Hak takibinde geciken, eski imkânlarını anında bulamaz. Zira süre usulün anasıdır" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş tan Maaş yanabilir uyarısı: Yazı geldiği an yapın 2

SGK KONTROL MUAYENESİ NEDİR?

Kontrol muayenesinin sakatlık ya da hastalık durumunun devam edip etmediğini ölçtüğünü belirten Karakaş, SGK'nın yeni rapor istediği durumları da şu şekilde özetledi:

"Kurum Sevk Ederse: Sağlık kurulları lüzum görebilir.
Durum Değişirse: Sigortalı veya hak sahibi durumunun kötüleştiğini beyan edebilir.
Eksik Muayene Varsa: İlk raporda noksanlık tespit edilirse dosya yeniden açılır.
İhbar ve Şikâyet: Üçüncü şahıslardan gelen ihbarlar incelenir.
Denetim ve Soruşturma: Müfettiş incelemeleri sonucu kontrol istenebilir. (Malul çocuklar ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bu kontrole tabidir.)"

İsa Karakaş tan Maaş yanabilir uyarısı: Yazı geldiği an yapın 3

3 AY SÜRE KURALINI İŞARET ETTİ

Karakaş, düzenlemeye göre SGK'nın kontrol tarihinden en az 3 ay önce yazıyla haber verdiğini ve sevk belgesi gönderdiğini belirtti.

Kararda yalnızca yıl ve ay yazıyorsa o ayın ilk gününün kontrol tarihi sayıldığını belirten Karakaş, bildirim yazısı gelir gelmez hastane işlemlerinin başlatılması gerektiğine işaret etti. SGK'nın öngördüğü süreye titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Keza SGK uygulamalarında süre hayati ehemmiyet arz etmektedir" dedi.

İsa Karakaş tan Maaş yanabilir uyarısı: Yazı geldiği an yapın 4

RAPOR TARİHİNE GÖRE MAAŞLAR

Hastaneden alınan yeni raporun tarihinin belirleyici olduğunu aktaran Karakaş detayları şu şekilde aktardı:

"Rapor kontrol tarihinden önceki 3 ay içinde alınırsa:

Malullük Devam Ediyorsa: Maaş hiç kesilmez, kesintisiz ödenir.
Malullük Bitiyorsa: Kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde maaş kesilir. O tarihe kadarki maaşlar helaldir, geri istenmez.

Rapor kontrol tarihinden sonraki 3 ay içinde alınırsa:

Malullük Devam Ediyorsa: Maaş geçici olarak durur. Onaylandığında kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanır ve geride biriken toplu maaş ödenir.
Malullük Bitiyorsa: Maaş zaten kesilmiştir, başkaca işlem yapılmaz.

Rapor 3 aylık süre geçtikten sonra alınırsa (Ağır ihmal):

Ağır Bedel: Muayenesini 3 aydan fazla geciktiren kişinin malullüğü devam etse dahi geçmişe dönük kesilen aylıkları tamamen yanar ve ödenmez.
Yeni aylık, ancak yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılır. Kendi ihmaliyle hak kaybına uğrayan, geçmiş günlerin maaşını SGK’dan talep edemez"

İsa Karakaş tan Maaş yanabilir uyarısı: Yazı geldiği an yapın 5

"SEVK YAZISI GELDİĞİ AN HASTANE KAPISINI ÇALINIZ"

SGK'dan gelen her yazının önemli bir ihtar olduğunu vurgulayan Karakaş, kontrol muayenesinin bir yük değil de hakları koruyan bir kalkan olduğunu işaret etti. Gecikmenin zarar verebileceğini belirten Karakaş, erken hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Karakaş "Kurum sizi uyarır. Siz de dinlersiniz. Raporu zamanında alırsınız. Aylığınız güvende kalır. 'Yarın giderim, haftaya bakarım' diyerek ertelenen her gün, cebinizdeki rızkın eksilmesi demektir. Sevk yazısı geldiği an hastane kapısını çalınız. Muayenenizi zamanında yaptırınız ki, helal hakkınız zayi olmasın" ifadelerini kullandı.

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sgk maaş İsa Karakaş
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