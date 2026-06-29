Borsa İstanbul açıldı 29 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

29 Haziran 2026 tarihinde, BIST 30 saat 10:15 itibarıyla 16.601,95 seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,24 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, BIST 30’un gelecekteki potansiyelini artırmaktadır. Yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşmaktadır. Piyasalar, genel olarak sakin bir seyir izlemektedir. BIST 30’daki artış, seçkin hisselerin performansıyla ilişkilidir. Yatırımcılar, sektörel dinamikleri göz önünde bulundurarak bu endekste yer alan hisselere yönelmektedir.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.886,64 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,27 olarak belirlenmiştir. Bu artış, yatırımcıların BIST 50’ye olan ilgisini artırmaktadır. Ayrıca, piyasalardaki risk iştahının yükseldiğini göstermektedir. Endekste yer alan şirketlerin performansları, kritik bir öneme sahiptir. Genel ekonomik dinamikler ve yatırım stratejileri bu durumu etkilemektedir. Dolayısıyla, BIST 50’nin potansiyel kazançları yatırımcılar için cazip olmaya devam ediyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.321,44 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,33 olarak kaydedilmiştir. Bu olumlu performans, piyasa katılımcılarında iyimserlik yaratmaktadır. BIST 100, Türkiye ekonomisinin genel gidişatına önemli bir gösterge olmaktadır. Yatırımcılar, bu endeksin sunduğu geniş hisse yelpazesini değerlendirmektedir. Çeşitlendirme imkanları, yatırımlar için önemlidir. İlerleyen günlerde BIST 100 üzerinden gelecek sinyaller, yatırımların yönünü etkileyebilir.