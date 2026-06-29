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Borsa İstanbul açıldı 29 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

29 Haziran 2026 tarihinde BIST 30, 16.601,95 seviyesinde işlem görmekte ve %0,24 değişim oranıyla olumlu bir seyir izlemektedir. Aynı gün BIST 50 endeksi 12.886,64 seviyesine ulaşırken %0,27 artış göstermiştir. BIST 100 ise 14.321,44 seviyesine çıkarak %0,33 değişim kaydetmiştir. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturmakta ve sektörel dinamikler üzerinde etkili olmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 29 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
29 Haziran 2026 tarihinde, BIST 30 saat 10:15 itibarıyla 16.601,95 seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,24 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, BIST 30’un gelecekteki potansiyelini artırmaktadır. Yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşmaktadır. Piyasalar, genel olarak sakin bir seyir izlemektedir. BIST 30’daki artış, seçkin hisselerin performansıyla ilişkilidir. Yatırımcılar, sektörel dinamikleri göz önünde bulundurarak bu endekste yer alan hisselere yönelmektedir.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.886,64 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,27 olarak belirlenmiştir. Bu artış, yatırımcıların BIST 50’ye olan ilgisini artırmaktadır. Ayrıca, piyasalardaki risk iştahının yükseldiğini göstermektedir. Endekste yer alan şirketlerin performansları, kritik bir öneme sahiptir. Genel ekonomik dinamikler ve yatırım stratejileri bu durumu etkilemektedir. Dolayısıyla, BIST 50’nin potansiyel kazançları yatırımcılar için cazip olmaya devam ediyor.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.321,44 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,33 olarak kaydedilmiştir. Bu olumlu performans, piyasa katılımcılarında iyimserlik yaratmaktadır. BIST 100, Türkiye ekonomisinin genel gidişatına önemli bir gösterge olmaktadır. Yatırımcılar, bu endeksin sunduğu geniş hisse yelpazesini değerlendirmektedir. Çeşitlendirme imkanları, yatırımlar için önemlidir. İlerleyen günlerde BIST 100 üzerinden gelecek sinyaller, yatırımların yönünü etkileyebilir.

Borsa İstanbul açıldı 29 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
363.75
404.436.443,25
% 0.62
10:01
THYAO
329.25
403.256.732,75
% -0.45
10:01
AKBNK
77.3
241.564.163,45
% 0.06
10:01
YKBNK
40.52
193.922.225,58
% -0.34
10:01
EREGL
42.38
182.816.449,70
% 0.62
10:01
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