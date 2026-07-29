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Borsa İstanbul açıldı 29 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

29 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların piyasalara yönelik dikkatli yaklaşımlarını yansıtacak şekilde işlem görmektedir. BIST 30 endeksi 15.502,82 seviyesinde %0,04, BIST 50 endeksi 12.113,73 seviyesinde %0,07 artış göstermiştir. BIST 100 endeksi ise 13.692,31 puanda %0,03’lük bir değişim kaydetmiştir. Bu durum, bankacılık ve sanayi sektörlerindeki gelişmelerin yanı sıra, genel ekonomik göstergelere olan etkileriyle de bağlantılıdır.

Borsa İstanbul açıldı 29 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: 29 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 15.502,82 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,04 olarak kaydedilmiştir. Bu eğilim yatırımcıların piyasalardaki belirsizlikler karşısında dikkatli bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Ayrıca bazı sektörlerdeki iyimserlik, sınırlı bir yükseliş olduğunu işaret etmektedir. BIST 30’un performansı, özellikle bankacılık ve sanayi sektörlerindeki lider şirketlerin hisseleri ile yakından bağlantılıdır.

BIST 50: BIST 50 endeksi, 29 Temmuz 2026 tarihinde 10:15 saatinde 12.113,73 puan seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,07 olarak belirlenmiştir. Bu artış, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere olan güvenlerini artırdığını göstermektedir. Piyasa dinamikleri, bu şirketler etrafında şekillenmeye devam etmektedir. Piyasalardaki pozitif hava, genel ekonomik göstergelere bağlıdır. Ayrıca sektörel gelişmeler ve şirketlerin haber akışları da bu havayı etkilemektedir.

BIST 100: 29 Temmuz 2026’da BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 13.692,31 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,03 olarak belirlenmiştir. BIST 100 endeksi, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını temsil etmektedir. Bu durum, yatırımcılar için geniş bir görünüm sunmaktadır. Piyasa, global ekonomik gelişmelerden etkilenmektedir. Ayrıca yerel ekonomik veriler de dengeyi sağlamaktadır. Hisselerin performansındaki ufak dalgalanmalar dikkatle izlenmektedir. Piyasalardaki bu seyir, sağlıklı bir durum izlenimi vermektedir.

Borsa İstanbul açıldı 29 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SARAE
90.4
2.215.294.441,45
% -9.96
10:23
YKBNK
32.92
2.111.006.506,72
% 0.55
10:23
THYAO
317.25
2.004.801.999,50
% -0.55
10:23
AKBNK
65.4
1.460.707.978,20
% -0.61
10:23
SELEC
204.3
1.045.372.575,10
% -6.03
10:23
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