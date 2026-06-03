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Borsa İstanbul açıldı 3 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

03 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen günlük düşüşler, yatırımcıların piyasa belirsizlikleri karşısındaki temkinli tutumunu yansıtıyor. BIST 30 endeksi 16.111,48, BIST 50 endeksi 12.624,46 ve BIST 100 endeksi 14.191,15 seviyesinde işlem görmekte. Bu endeksler, Türkiye'nin büyük ve likit şirketlerini temsil etmekte; dolayısıyla yaşanan gerilemeler, söz konusu piyasaların genel performansı üzerinde dikkatle izleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 3 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

03 Haziran 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.111,48 değerinde işlem görmektedir. Günlük değişimi ise -0,15 olarak kaydedilmektedir. Bu küçük düşüş, yatırımcıların piyasa beklentilerinin dalgalandığı bir ortamda meydana gelmektedir. Genel ekonomideki belirsizlikler, yatırım kararlarını da etkilemektedir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, olumsuz günlük değişimlerin endeksin genel performansı üzerindeki etkisi dikkatle izlenmektedir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi de 03 Haziran 2026’da 10:15 itibarıyla 12.624,46 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim -0,11 olarak gerçekleşmektedir. Bu durum, piyasalarda görülen hafif bir kırılganlık göstermektedir. Yatırımcıların dikkatli ve temkinli olmaları gerekmektedir. BIST 50, güçlü sektörlerden ve şirketlerden oluşmaktadır. Teknik analiz meraklıları için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut durumda hafif bir gerileme gözlemlenmektedir.

BIST 100 Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, 03 Haziran 2026 tarihinde 10:15'te 14.191,15 seviyesindedir. Günlük değişimi -0,06 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle artmaktadır. Global ekonomik gelişmeler de yatırımcı algısında temkinli bir hava yaratmaktadır. BIST 100, Türkiye’nin en geniş kapsamlı borsa endeksidir. Yatırımcıların kararlarını etkileyen birçok faktör barındırmaktadır. Bu durumda hafif bir gerileme yansıtmaktadır.

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Borsa İstanbul açıldı 3 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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Hisse
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Hacim
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ASTOR
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% 5.43
10:24
ASELS
398.75
2.123.701.778,50
% -2.21
10:24
HALKB
49.28
1.648.454.107,53
% 3.01
10:24
AKBNK
65.95
1.634.718.050,85
% 0
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EUPWR
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% 4.94
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