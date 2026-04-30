Borsa İstanbul açıldı 30 Nisan 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi - 30 Nisan 2026
30 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 10:15’te 16.451,03 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,17 olarak kaydedilmiştir. Endeksin bu durumu, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Yatırımcıların temkinli yaklaşımı da önemli bir etkendir.
BIST 50 Analizi - 30 Nisan 2026
30 Nisan 2026'da BIST 50 endeksi 10:15 itibarıyla 12.835,66 seviyesindedir. Günlük değişim -0,16 olarak belirlenmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki genel hava ile birleşmektedir. BIST 50 endeksi, orta ölçekli şirketlerin performansını göstermek açısından önemlidir. Bu nedenle, dikkatli analiz gereklidir.
BIST 100 Analizi - 30 Nisan 2026
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 14.284,04 puandan başladı. 30 Nisan 2026'da BIST 100 endeksi, 10:15 itibarıyla 14.294,14 puanda işlem görmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerin etkileri belirgindir. BIST 100, geniş şirket yelpazesi ile önemli bir gösterge olmayı sürdürmektedir.
