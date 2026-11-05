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Borsa İstanbul açıldı 5 Kasım Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 05 Kasım 2026 tarihinde olumlu performans sergileyerek yatırımcı güvenini artırdı. BIST 30 endeksi %0.52, BIST 50 %0.56 ve BIST 100 %0.6 artış gösterdi. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin raporları, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, bu artışlar yatırım fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Uzun vadeli yatırımlar için umut verici sinyaller elde ediliyor.

Borsa İstanbul açıldı 5 Kasım Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
5 Kasım 2026'da saat 10:15'te BIST 30 endeksi 14.406,10 seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, günlük bazda %0.52 artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların güveninin yeniden kazanıldığını gösteriyor. Piyasalarda olumlu bir hava oluşmuştur. Büyük ölçekli şirketlerin performansı, BIST 30'un yukarı yönlü hareketine katkı sağlamaktadır. Yatırımcıların dikkatlice takip etmesi gereken bir yükseliş söz konusudur. Bu artış, uzun vadeli yatırımlar için umut verici bir işaret taşımaktadır.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 5 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.813,17 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük bazda %0.56 artış kaydedilmiştir. Bu yükseliş, endeksin sağlıklı bir büyüme sürecine girdiğini gösteriyor. Piyasa daha geniş bir kesim tarafından benimsenmeye başlamıştır. Yukarı yönlü hareketlilik, orta ölçekli firmaların olumlu kazanç raporlarıyla desteklenmektedir. Bu durum, yatırımcıların daha geniş fırsatlar aramasına olanak tanıyabilir.

BIST 100 Analizi
5 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 100 endeksi 11.546,61 seviyesinde işlem görmektedir. Endeks günlük bazda %0.6’lık bir artış kaydetmiştir. Piyasa genelindeki olumlu hava, çok sayıda sektörden gelen güçlü performanslarla destekleniyor. İleriye yönelik beklentiler pozitif durumda. Bu ortam, yatırımcıların BIST 100 endeksine olan ilgisini artırabilir. Artış, makroekonomik verilere ve şirket kârlarına dayanan güçlü bir talebin işareti olarak değerlendirilmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 5 Kasım Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
300.75
5.218.590.782,00
% 3.26
10:42
ASELS
352.5
3.084.538.911,00
% -0.35
10:42
YKBNK
36.88
2.328.373.447,62
% 2.79
10:42
AKBNK
67.5
2.134.873.511,80
% 1.96
10:42
TUPRS
333.5
2.122.192.045,25
% -2.84
10:42
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