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Borsa İstanbul açıldı 9 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

9 Ekim 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BIST 30 endeksi 15.205,07 puana, BIST 50 endeksi 11.454,33 puana ve BIST 100 endeksi 12.264,61 puana ulaşmış durumda. Bu endekslerdeki günlük artış, piyasa optimizmi ve olumlu ekonomik verilerin etkisiyle gerçekleşiyor. Yatırımcılar, bankacılık ve sanayi sektöründeki performans sayesinde geleceğe yönelik umut besliyor.

Borsa İstanbul açıldı 9 Ekim Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
9 Ekim 2026'da BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 15.205,07 puandan işlem görüyor. Endeks günlük %0,45 artış kaydediyor. Bu artış, piyasa optimizmiyle ilişkilidir. Bazı sektörlerdeki olumlu gelişmeler de etkili olmuştur. Önde gelen şirketlerin performansı, olumlu ekonomik verilerle destekleniyor. Bu durum, BIST 30 üzerindeki etkileri güçlendirmektedir.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, 9 Ekim 2026'da saat 10:15'te 11.454,33 puandan işlem görmekte. Günlük %0,44 artış kaydetti. Bu durum, yatırımcılara umut vermektedir. Yükseliş, bankacılık ve sanayi sektöründeki hisselerin performansıyla destekleniyor. Yatırımcıların temel ekonomik göstergelere olan güveni artmıştır. Bu güven, BIST 50 üzerinde olumlu bir baskı yaratmaktadır.

BIST 100 Göstergesi
BIST 100 endeksi, 9 Ekim 2026'da 12.264,61 puandan işlem görmekte. Günlük %0,42 artış yaşamaktadır. Bu artış, piyasa hareketliliğiyle ilişkilidir. Yatırımcıların risk iştahındaki artış da etkili olmuştur. BIST 100, Türkiye ekonomisinin genel görünümünü yansıtan önemli bir göstergedir. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi, endeksin yukarı yönlü hareketini desteklemektedir.

Borsa İstanbul açıldı 9 Ekim Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
350.75
1.304.309.909,50
% 0.57
10:11
ASTOR
201.2
988.226.690,70
% 1.87
10:11
YKBNK
35.42
780.579.298,84
% -0.67
10:11
SASA
1.95
705.838.074,74
% 3.72
10:11
TRALT
43.24
606.064.736,46
% 2.37
10:11
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