FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'da 4 hissenin tedbirleri sona eriyor

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce işlem kısıtlaması getirilen bazı hisselerde tedbir süreleri sona eriyor. 16–20 Mart işlem haftasında 4 hissede uygulanan kredili işlem yasağı kaldırılacak ve söz konusu paylar yeniden normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da 16–20 Mart işlem haftasında, daha önce Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında kısıtlama kararı alınan bazı hisselerde tedbir süreleri sona erecek. Tedbirlerin bitmesiyle birlikte söz konusu paylar yeniden normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.

17 MART'TA İKİ HİSSEDE TEDBİR SONA ERİYOR

17 Mart Salı günü iki hissede uygulanan kredili işlem yasağı sona erecek.

-Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) – Kredili işlem yasağı
-Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) – Kredili işlem yasağı

18 MART'TA SEGYO'DA TEDBİR KALKIYOR

18 Mart Çarşamba günü ise bir hissede uygulanan tedbir sona erecek.

-Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) – Kredili işlem yasağı

19 MART'TA SMART HİSSESİ

19 Mart Perşembe günü bir diğer hissede uygulanan kredili işlem yasağı sona erecek.

-Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) – Kredili işlem yasağı

Tedbir sürelerinin tamamlanmasının ardından ilgili hisseler Borsa İstanbul'da yeniden normal işlem koşullarıyla işlem görmeye başlayacak.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat hareketleri ve spekülatif işlemleri sınırlamak amacıyla uygulanan bir mekanizmadır. Sistem kapsamında bazı hisselerde geçici olarak kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı veya brüt takas gibi tedbirler uygulanabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.46
13.356.067.724,59
% 1.65
18:10
TUPRS
263.5
11.305.368.622,75
% -0.47
18:10
PEKGY
13.1
9.820.443.586,71
% -6.29
18:10
AKBNK
72.55
9.040.522.728,40
% -4.22
18:10
THYAO
292.25
7.621.391.909,50
% -0.17
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa tedbirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.