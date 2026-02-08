FİNANS

Borsa İstanbul'da 9-13 Şubat haftasında tedbiri sona erecek hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından izlediği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bu hafta önemli bir takvim öne çıkıyor. 9–13 Şubat 2026 işlem haftasında, daha önce çeşitli kısıtlamalar uygulanan 8 hisse senedinde tedbirlerin sona ermesi bekleniyor.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bu hafta kritik bir takvim öne çıkıyor. 9–13 Şubat 2026 işlem haftasında, daha önce kredili işlem yasağı ve brüt takas gibi tedbirler uygulanan 8 hisse senedinde kısıtlamalar sona eriyor.

9 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRİ KALKACAK HİSSELER

9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla aşağıdaki hisselerde VBTS kapsamında uygulanan tedbirler sona erecek:

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret (SUNTK)
– Kredili işlem yasağı

Emek Elektrik Endüstrisi (EMKEL)
– Kredili işlem yasağı

Big Medya Teknoloji (BIGTK)
– Kredili işlem yasağı

DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM)
– Kredili işlem yasağı

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL)
– Kredili işlem yasağı

Özerden Ambalaj Sanayi (OZRDN)
– Kredili işlem yasağı
– Brüt takas
– Emir paketi

Sönmez Filament (SONME)
– Kredili işlem yasağı
– Brüt takas
– Emir paketi

13 ŞUBAT CUMA GÜNÜ TEDBİRİ KALKACAK HİSSE

13 Şubat 2026 Cuma günü ise aşağıdaki hissede uygulanan tedbir sona erecek:

Arf Bio Yenilenebilir Enerji (ARFYE)
– Kredili işlem yasağı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

VBTS (Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat ve işlem hareketleri görülen hisselerde yatırımcıyı korumak için geçici kısıtlamalar uygulanmasını sağlayan bir sistemdir. Tedbirin kalkması, ilgili hissede kredili işlem yasağı veya brüt takas gibi kısıtlamaların sona ermesi ve hissenin daha serbest işlem görmeye başlaması anlamına gelir.

