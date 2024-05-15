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Borsa İstanbul'da beş hisseye kredili işlem yasağı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 10:06
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında hisseye kredi işlem yasağı getirildi.

Borsa İstanbul'da beş hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, beş hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu. Etiler Gıda ve Ticaret Yatırımlar Sanayi ve Ticaret, GSD Denizçilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret, Metro Tİcari ve Mali Yatırımlar Holding, Oylum Sınai Yatırımları ve Zedur Enerji Elektrik Üretim olmak üzere beş hissenin paylarına 14 Haziran tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E, GSDDE.E, METRO.E, OYLUM.E ve ZEDUR.E payları 15/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.


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Borsa İstanbul hisse yasak
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