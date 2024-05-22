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Borsa İstanbul'da Beşiktaş hisselerine kısıtlama! SPK karar aldı: 6 Haziran seans sonuna kadar...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.05.2024 10:28
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Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret hissesine 21 Haziran'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. SPK kararında BJKAS.E paylarının kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi.

Borsa İstanbul'da Beşiktaş hisselerine kısıtlama! SPK karar aldı: 6 Haziran seans sonuna kadar...

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir hissenin paylarına 21 tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E payları 22/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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beşiktaş
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