Maltepe'de çöken bina ve çevresi için TOKİ ile dönüşüm imkanı '1 yıl içinde teslim edeceğiz'

Maltepe'de çöken bina ve çevresi için TOKİ ile dönüşüm imkanı sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz" dedi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GÖZ GÖRE GÖRE RİSKLİ BİNALARA MAHKUM DEĞİL! YETER Kİ HAK SAHİPLERİMİZ ARALARINDA UZLAŞSIN VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İSTESİN"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe’de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe’de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz. @kdbgovtr — Murat KURUM (@murat_kurum) October 13, 2026

Çöken binada oturan vatandaşların daha önce aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için Yarısı Bizden desteğinden faydalanamadıkları ve riskli binada oturmaya devam ettikleri ortaya çıkmıştı.