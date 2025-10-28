Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı mesaisi: 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tatil!

Yatırımcılar Dikkat! Borsa İstanbul'un Cumhuriyet Bayramı çalışma takvimi belli oldu. Takas işlemleri ve VİOP'taki değişiklikler hakkında tüm detaylar burada.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü coşkusu yaşanırken, Borsa İstanbul da bu özel güne özel bir çalışma takvimi uygulayacak. Yatırımcıların merakla beklediği '28 Ekim borsa açık mı?' sorusu yanıt buldu. Borsa İstanbul, 28 Ekim Salı günü yarım gün açık olacak. Öğleden sonra ise işlemler duracak ve piyasalar Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek. Tam gün tatil ise 29 Ekim Çarşamba günü uygulanacak. Bu tarihte Borsa İstanbul'da herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecek. Bu durum, takas işlemlerinde de bazı değişikliklere neden oluyor. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günleri yapılan işlemlerin takası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 31 Ekim Cuma gününe ertelendi. Ayrıca, 24 Ekim Cuma günkü işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yani, yatırımcıların takas işlemlerini takip ederken bu değişiklikleri göz önünde bulundurması gerekiyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) da Cumhuriyet Bayramı tatilinden etkileniyor. VİOP'ta endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim Salı günü fiziki teslimat işlemleri yapılacak. Ancak, 29 Ekim Çarşamba günü takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Bu durum, VİOP yatırımcılarının pozisyonlarını ve stratejilerini buna göre ayarlamalarını gerektiriyor.

Borsa İstanbul'un bu özel günlerdeki çalışma takvimi, piyasalardaki genel akışı etkileyebilir. Yarım gün açık olan 28 Ekim'de işlem hacminde bir düşüş yaşanması beklenirken, 31 Ekim Cuma günü takas işlemlerindeki yoğunluk artabilir. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak, alım-satım kararlarını ve risk yönetimini buna göre yapmaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki, resmi tatiller ve özel günler, piyasalarda beklenmedik dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle, dikkatli ve bilinçli yatırım yapmak her zaman en doğru yaklaşımdır.

Özetle, Borsa İstanbul 28 Ekim'de yarım gün açık olacak, 29 Ekim'de ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tamamen kapalı olacak. Takas işlemleri 31 Ekim'e ertelenirken, VİOP'ta da bazı düzenlemeler yapıldı. Yatırımcıların bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirmeleri ve piyasaları yakından takip etmeleri gerekiyor.