Borsa İstanbul'da faiz hareketliliği: BIST 100 endeksi 10 bin puana yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ek sıkılaşma vurgusunu metinden çıkarması Türkiye'de riskli varlıkları destekledi.

BIST 100 endeksinde TCMB toplantısı sonrasında günlük yükseliş yüzde 2'ye ulaşırken, endeks de 10 bin seviyesine yaklaştı.

Sektörel bazda bakıldığında en yüksek artış bankacılık endeksinde yaşandı. Endekste günlük prim yüzde 3'e ulaştı. Sınai endeksi de yüzde 1,5 prim yaptı.

Türkiye'nin risk primi 256 baz puan seviyesinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmezken, daha önceki karar metinlerinde yer alan, enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda “para politikasının sıkılaştırılacağı” yönündeki ifadesini “para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” olarak değiştirdi.