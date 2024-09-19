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Borsa İstanbul'da faiz hareketliliği: BIST 100 endeksi 10 bin puana yaklaştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.09.2024 14:49
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BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi sabit bırakıp, karar metninde ek sıkılaşma vurgusunu kaldırmasının ardından 10 bin puan seviyesine dayandı.

Borsa İstanbul'da faiz hareketliliği: BIST 100 endeksi 10 bin puana yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ek sıkılaşma vurgusunu metinden çıkarması Türkiye'de riskli varlıkları destekledi.

BIST 100 endeksinde TCMB toplantısı sonrasında günlük yükseliş yüzde 2'ye ulaşırken, endeks de 10 bin seviyesine yaklaştı.

Sektörel bazda bakıldığında en yüksek artış bankacılık endeksinde yaşandı. Endekste günlük prim yüzde 3'e ulaştı. Sınai endeksi de yüzde 1,5 prim yaptı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
297.5
5.480.843.805,75
% 2.06
14:47
ISCTR
13.44
3.573.394.232,22
% 2.75
14:47
YKBNK
29.92
3.426.278.793,38
% 2.68
14:47
AKBNK
61.55
2.893.120.636,90
% 5.12
14:47
EREGL
49.2
2.320.363.284,92
% 1.99
14:47

Türkiye'nin risk primi 256 baz puan seviyesinde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini değiştirmezken, daha önceki karar metinlerinde yer alan, enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda “para politikasının sıkılaştırılacağı” yönündeki ifadesini “para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” olarak değiştirdi.

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