Borsa İstanbul'da gong Meysu için çaldı

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Osman Güldüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Güldüoğlu, Mehmet Güldüoğlu ve Orhan Güldüoğlu ile halka arzın konsorsiyum lideri Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törendeki konuşmasında, Meysu'nun toplumun hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, köklü bir markayı piyasalar ile buluşturduklarını söyledi.

Meysu Gıda'nın her zaman önemli adımlar attığını belirten Ergun, "Meysu Gıda bugün de çok önemli bir adım atarak, borsamızda işlem görmeye başlayan ve halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek. Hem iç piyasadaki gücünü artıracak hem de ihracat ağını genişletecek." dedi.

Ergun, Borsa İstanbul'un üretim, yatırım ve ihracat yapan şirketlerin her zaman yanında olduğunu kaydetti.

"HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 8,5 KATI TALEP"

Meysu CEO'su Osman Güldüoğlu da Borsa İstanbul'da çaldıkları gongun şirketlerinin disiplinli büyümesinin, emeklerinin ve kurumsal vizyonlarının sermaye piyasalarıyla buluşması anlamına geldiğini söyledi.

Şirketlerinin bu süreçte yarım asrı aşkın köklü geçmişlerinden aldığı güçle geleceğe daha kurumsal, sağlam ve şeffaf bir adım attığının altını çizen Güldüoğlu, "Türkiye'nin önde gelen meyve suyu üreticilerinden biri olarak, yüksek kalite standartlarımızla uzun yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında güven inşa ediyoruz. Bugün, ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç eden ve uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren güçlü bir sanayi şirketi olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Güldüoğlu, halka arz büyüklüklerinin 8,5 katı talep gördüklerini ve karşılaştıkları yoğun ilginin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu talebin finansal disiplinlerine ve uzun vadeli büyüme vizyonlarına duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu anlattı.

Elde ettikleri sonucun, bundan sonraki dönemde de kurumsal ve sürdürülebilir büyüme anlayışlarının önemli bir referansı olacağına dikkati çeken Güldüoğlu, yaklaşık 648 bin yatırımcıyla sermaye piyasalarına geniş ve güçlü bir yatırımcı tabanıyla adım atmış olduklarını vurguladı.

Halka arzı yalnızca bir finansman aracı olarak görmediklerinin altını çizen Güldüoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerini daha ileriye taşıyan stratejik bir eşik olarak değerlendiriyoruz. Vizyonumuz nettir. Değişen tüketici alışkanlıklarını doğru okuyan, inovasyona yatırım yapan, katma değeri yüksek ürünlerle hem iç pazarda hem de dış pazarda rekabet gücünü artıran güçlü bir marka olmayı hedefliyoruz. Bugün attığımız bu adımı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. İnançla ve büyük bir özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Türkiye ekonomisine, istihdamına ve sermaye piyasalarına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

KÖKLÜ DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BÜYÜME STRATEJİSİ

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu ise Meysu'nun ailelerinden aldıkları dürüstlük ve çalışma azmi değerleriyle yoluna devam eden köklü bir şirket olduğunu belirtti.

Kuruldukları günden bu yana, büyürken değerlerinden ödün vermemeyi ve Türkiye'ye kalıcı değerler kazandırmayı temel ilke edindiklerini vurgulayan Güldüoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz halka arz, şirketimiz için kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir aşamadır. Bu süreçle birlikte Meysu'yu daha güçlü ve daha sağlam bir yapıyla geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Geçmişten aldığımız güçle, şirketimizi sağlam temeller üzerine inşa ettik. Gelecekte de yatırımcılarımızla birlikte değer üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş da Meysu halka arzını finansal bir işlemden öte, üretim yapan, istihdam yaratan ve Türkiye ekonomisine kalıcı katkı sunan bir şirketin, sermaye piyasalarında daha güçlü bir zemine kavuşması olarak nitelendirdiklerini anlattı.

Yaklaşık 650 bin yatırımcının katıldığı ve 8,5 kat katılım gören Meysu halka arzının sermaye piyasalarının güçlü ve üretken şirketlere olan ilgisini net biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Altınbaş, "55 yıllık geçmişi ve üretim gücüyle şirketimizin sermaye piyasalarına katılmasının, hem şirketimizin yolculuğu hem de piyasalarımız açısından önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır