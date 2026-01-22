FİNANS

Borsa İstanbul'da gong Üçay Mühendislik için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ için çaldı.

Halka arz sürecini tamamlayan Üçay Mühendislik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile birlikte "UCAYM" koduyla işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Üçay Mühendislik'in enerji teknolojileri alanında katma değer üreten, mühendislik yeteneklerini sahadaki tecrübeyle birleştirmeyi başarmış değerli bir şirket olduğunu belirterek, geliştirdiği yenilikçi uygulamalarla, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarını karşıladığını ve yeşil dönüşümü desteklediğini söyledi.

Ergun, "Üretimi, mühendisliği ve teknoloji odaklı iş modellerini Borsa İstanbul'da görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle, bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Üçay Mühendisliğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"UZUN VADELİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ"

Üçay Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karacabey de 2000'de yolculuğuna başlayan şirketin Türkiye'nin enerji, iklimlendirme ve teknoloji ekosistemine değer katan güçlü bir mühendislik markasına dönüştüğünü söyledi.

Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada kurumsal tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Halka arz, uzun süredir titizlikle hazırlandığımız stratejik bir adımdı. Bu adımı yalnızca bir finansman aracı olarak değil, şeffaflık, kurumsallık ve hesap verebilirlik açısından daha büyük bir sorumluluğun başlangıcı olarak görüyoruz. Halka arz sürecinde yatırımcılarımızdan topladığımız fonların tamamını, tek bir kuruşunu dahi başka bir amaç için kullanmadan taahhüt ettiğimiz yatırımlarımızda değerlendireceğiz. Bu fonların tamamını yeni yatırımlarımıza, mevcut iş kollarımızın güçlendirilmesine ve tüm operasyonlarımızın uçtan uca dijitalleşmesine yönlendireceğiz."

"KALICI DEĞER ÜRETECEĞİMİZ BÜYÜK BİR YOLCULUĞUN BAŞLANGICI"

Ayhan Karacabey, 2030 yılına gelindiğinde tüm yatırımlarını tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "İş kollarında dijital dönüşümünü hayata geçirmiş, kurumsal yapısını daha da sağlamlaştırmış ve yalnızca bugünü değil 2050'leri hatta 2100'leri planlayabilecek vizyona sahip bir Üçay Mühendislik olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Karacabey, bugün çaldıkları gongun, Üçay için bir son değil, uzun vadeli ve kalıcı değer üretecekleri büyük bir yolculuğun başlangıcı olduğunu sözlerine ekledi.

22 İLDE 30 BİNİ AŞKIN MÜŞTERİYE HİZMET VERİYOR

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Turan Şakacı ise 22 ilde ve 30'u aşkın lokasyonda her yıl yaklaşık 30 bin müşteriye hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunduklarını söyledi.

Bu ölçeğin, Türkiye'nin mühendislik ve enerji sektöründe erişilebilirlik ve hizmet standardı açısından önemli bir konumda olduklarını gösterdiğini kaydeden Şakacı, "Yoğun ilgi gören halka arz sonrası aramıza 796 bin 720 yeni ortak katıldı. Bu ilgi, faaliyetlerimize duyulan güveni ve geleceğe dair güçlü vizyonumuzu bir kez daha teyit etti." dedi.

