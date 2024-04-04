Borsa İstanbul’da hissesi olanlar dikkat! Son gün bugün, kaçırırsanız paranızı en erken o tarihte alabileceksiniz!

Ramazan Bayramı öncesi Borsa İstanbul'un da çalışma takvimi belli oldu. Yatırımcılar, " Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı?, Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?" sorularının yanıtlarını arıyor. Takas yapmak isteyen Borsa İstanbul yatırımcıları için son gün bugün.

Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

TAKAS İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN

NTV'de yer alan habere göre, Satışı gerçekleştirilen hisse ve fonların takas işlemlerinin 15 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) eldeki hisse ve fonun satılması gerekiyor.







