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Borsa İstanbul’da hissesi olanlar dikkat, takas tarihleri değişiyor! Son gün belli oldu, kaçırırsanız paranızı en erken o tarihlere alabileceksiniz!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 15:28
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Kurban Bayramı'na ve bayram tatiline sayılı günler kala borsada bayramdan önce hisselerini nakde çevirmek isteyenler için önemli uyarı geldi. Hisselerini nakde çevirmek isteyenlerin yarın işlemlerini yapmaları gerekiyor. Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri 20 Haziran Perşembe gününe kalacak.

Borsa İstanbul’da hissesi olanlar dikkat, takas tarihleri değişiyor! Son gün belli oldu, kaçırırsanız paranızı en erken o tarihlere alabileceksiniz!

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

(AA)

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