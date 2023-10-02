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Borsa İstanbul'da yeni dönem! Daha erken finansman için çözüm: Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

02.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu. GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak. Söz konusu pazar sayesinde şirketlerin daha erken finansman imkanı bularak büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Borsa İstanbul'da yeni dönem! Daha erken finansman için çözüm: Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Borsa İstanbul, büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturdu.

Borsa İstanbul duyurusuna göre, sermaye piyasasından kaynak temin etmek isteyen şirketlerin, Borsa Kotasyon Yönergesi'ndeki gerekli koşulları sağlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayacakları izahnamenin Kurul tarafından onaylanması halinde ihraç edecekleri payları yatırım kuruluşları aracılığıyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak ve bu paylar GSP'de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecek.

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GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak. Böylece GSP'de işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecek. Şirketler, bu pazar sayesinde daha erken finansman imkanı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacak.

Bu kapsamda, Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesi'nde gerekli değişiklikler yapıldığı, güncellenen Kotasyon Yönergesi ve Pay Yönergesi'ne Borsanın kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.


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Borsa İstanbul

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